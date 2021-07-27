Wildberries не ожидает негативного влияния украинских санкций

Wildberries не ожидает негативного влияния украинских санкций
По мнению Wildberries, введенные санкции могут нанести ущерб только украинским бизнесменам. Фото: пресс-служба Wildberries

Wildberries не ожидает плохого влияния санкций Украины на фирму, но считает, что они могут отрицательно сказаться на бизнесменах Украины.

Wildberries не ожидает плохого воздействия на деятельность организации, признаются в компании. По мнению фирмы, введенные санкции могут нанести ущерб только украинским бизнесменам и покупателям, у которых не будет большого ассортимента товаров по низким ценам. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крупнейший онлайн-ретейлер Wildberries сообщил о начале строительства собственного распределительного центра в Петербурге. Стоимость строительства оценили на 3 млрд рублей. Создание нового крупного логистического центра в Северной столице позволит ускорить доставку заказов местным жителям до 1 дня. А предприниматели в свою очередь снизят расходы и нарастят продажи.

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