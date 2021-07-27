Wildberries не ожидает негативного влияния украинских санкций

Wildberries не ожидает плохого влияния санкций Украины на фирму, но считает, что они могут отрицательно сказаться на бизнесменах Украины.

Wildberries не ожидает плохого воздействия на деятельность организации, признаются в компании. По мнению фирмы, введенные санкции могут нанести ущерб только украинским бизнесменам и покупателям, у которых не будет большого ассортимента товаров по низким ценам. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крупнейший онлайн-ретейлер Wildberries сообщил о начале строительства собственного распределительного центра в Петербурге. Стоимость строительства оценили на 3 млрд рублей. Создание нового крупного логистического центра в Северной столице позволит ускорить доставку заказов местным жителям до 1 дня. А предприниматели в свою очередь снизят расходы и нарастят продажи.