Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди

Президент России Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих вне очереди в различных местах.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь детей-инвалидов и их сопровождающих должны обслуживать вне очереди в магазинах, кафе и ресторанах, на предприятиях связи и ЖКХ, в поликлинике, культурных и досуговых центрах, школе и в других организациях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась доследственная проверка после публикаций в СМИ о женщине, выгонявшей детей с особенностями развития с детской площадки. Как сообщили в главке СК по городу, по результатам примут процессуальное решение, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. На детской площадке в ЖК «Балтийская жемчужина» произошел скандал.