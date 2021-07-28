В среду в Пулково задержали три авиарейса

В Пулково задержали три рейса. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Пулково задержали три рейса. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются три международных и внутренних авиарейса. Причины задержки не указываются.

Об этом стало известно в среду, 28 июля. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Сочи и Пафоса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс FV 5781 до Пафоса. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 05:50, однако время вылета сдвинули.

Кроме того, позже положенного вылетит самолет до Сочи, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Изначально планировалось, что рейс U6 547 начнет выполняться в 08:10, но время отправления сдвинули.

Также с опозданием вылетит рейс U6 511 до Симферополя. Туда также полетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 16:10.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов просит у Кремля деньги на запуск электрички в Пулково.