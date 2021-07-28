В среду в Пулково задержали три авиарейса

В среду в Пулково задержали три авиарейса
В Пулково задержали три рейса. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются три международных и внутренних авиарейса. Причины задержки не указываются.

Об этом стало известно в среду, 28 июля. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Сочи и Пафоса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс FV 5781 до Пафоса. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 05:50, однако время вылета сдвинули.

Кроме того, позже положенного вылетит самолет до Сочи, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Изначально планировалось, что рейс U6 547 начнет выполняться в 08:10, но время отправления сдвинули.

Также с опозданием вылетит рейс U6 511 до Симферополя. Туда также полетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 16:10.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов просит у Кремля деньги на запуск электрички в Пулково.

задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Гребень антициклона вернул в Петербург жару: +29 градусов и сухо, 77 лет назад ночью было +9
Гребень антициклона вернул в Петербург жару: +29 градусов и сухо, 77 лет назад ночью было +9
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В среду в Пулково задержали три авиарейса
Сооснователь «Двух палочек» банкрот: кредиторы требуют 1 млрд
Названы российские регионы с самой высокой зарплатой
Российские путешественники признались в привычке занимать лежаки
Минпромторг предложил отмечать День качества в ноябре
Юрист рассказал, как по копии вашего паспорта могут взять кредит
В Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море
В овощах и фруктах нашли основу для лекарств против онкологии