Коронавирус стал причиной смерти для еще 68 жителей Петербурга

Коронавирус стал причиной смерти для еще 68 жителей Петербурга
В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня, 27 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 68 случая.

Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обошла Москва, где выявлено 93 смерти за сутки. В Ленинградской области от COVID-19 умерли еще 11 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 040 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 156 178 человек, в том числе 798 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кремль считает ситуацию с коронавирусом в России далекой от нормализации.

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