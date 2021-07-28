В парке Героев-пожарных женщина захлебнулась и пошла ко дну

Компания отдыхала в парке Героев-пожарных. Во время купания женщина утонула. Фото: Моржи Купчино

Компания отдыхала в парке Героев-пожарных. Во время купания женщина утонула. Фото: Моржи Купчино

В Петербурге во Фрунзенском районе из пруда в парке спасатели извлекли женское тело. Известно, что это не первый утопленник в этом месяце.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Накануне, 27 июля, спасатели достали из водоема в парке Героев-пожарных во Фрунзенском районе труп женщины, которая утонула.

Очевидцы происходящего заметили, что утопленница находилась вместе с тремя людьми на берегу карьера. Компания беззаботно проводила время. Отдыхающие выпивали спиртные напитки и ничто не предвещало беды.

Во время купания женщина захлебнулась водой и утонула.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неприметного мужчину вытащили в Парке героев пожарных.