Неприметного мужчину вытащили в Парке героев пожарных

Неприметного мужчину вытащили в Парке героев пожарных
Местные жители продолжают тонуть в водоемах. Фото: pixabay

В Петербурге во Фрунзенском районе выловили труп утопленника.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 июля в 15:00 по номеру «112» позвонила женщина. Она рассказала, что в Парке героев пожарных из пруда вытащили тело мужчины без особых примет.

На место случившегося выехал наряд полиции. В парке был обнаружен труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Отмечается, что мужчина азиатской внешности. На вид ему около 40 лет, одет был в черные трусы. Тело было отправлено в морг, чтобы установить причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из пожарного водоема Ленинградской области бомжи вылавливали утопленника.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что утопленника выловили из канала Грибоедова.

новости СПб происшествие утопленник фрунзенский район


 

Новости партнеров
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На водителя в Ленобласти, пытавшегося подкупить инспектора ГИБДД, завели дело
В Кировском районе спасатели боролись с пожаром почти час
Неприметного мужчину вытащили в Парке героев пожарных
Петербуржцы обретут коллективный иммунитет к концу 2021 года
В России за сутки коронавирус подхватили более 24 тыс. человек
Ковенский переулок перекроют на три месяца из-за работ на теплосетях
В мире коронавирусом заболело уже 191 млн человек
В «трешке» на Пятилеток загорелась одна из комнат