Неприметного мужчину вытащили в Парке героев пожарных

В Петербурге во Фрунзенском районе выловили труп утопленника.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 июля в 15:00 по номеру «112» позвонила женщина. Она рассказала, что в Парке героев пожарных из пруда вытащили тело мужчины без особых примет.

На место случившегося выехал наряд полиции. В парке был обнаружен труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Отмечается, что мужчина азиатской внешности. На вид ему около 40 лет, одет был в черные трусы. Тело было отправлено в морг, чтобы установить причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из пожарного водоема Ленинградской области бомжи вылавливали утопленника.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что утопленника выловили из канала Грибоедова.