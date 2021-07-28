Байден заявил, что у Путина есть «реальная проблема»

Байден заявил, что у Путина есть &#171;реальная проблема&#187;
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве. Фото: сайт Кремля

В основе российской экономики лежат только нефть и ядерное оружие, что создает определенные трудности для правительства государства, заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер напомнил, что недавно встретился с Путиным. По мнению Байдена, у российского президента есть «реальная проблема», которая заключается в том, что экономика его страны опирается только на ядерное оружие и нефтяные скважины.

Политик отметил, что Путин знает, что он находится в по-настоящему трудном положении. И это, как отмечает президент США, делает российского лидера «еще более опасным». Отрывок с выступлением Байдена опубликовал телеканал CBS News.

Также глава Штатов назвал американскую разведку лучше российской. Байден подчеркнул, что Путин это понимает и это его «очень беспокоит».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден заявил, что хочет общаться с Россией о кибербезопасности.

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