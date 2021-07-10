Байден заявил, что хочет общаться с Россией о кибербезопасности

Байден заявил, что хочет общаться с Россией о кибербезопасности
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве. Фото: сайт Кремля

Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден в прошлом разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что имеет желание общаться с Россией на тему кибербезопасности.

Об этом рассказал высокопоставленный представитель администрации Америки.

«(Байден) подчеркнул, что он привержен продолжению взаимодействия по вопросу угроз, которые представляют хакеры-вымогатели», — заявил американский представитель СМИ.

Он рассказал, что Джо Байден заявил Владимиру Путину о готовности предпринимать действия в ответ на угрозы гражданам Соединенных Штатов и инфраструктуре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американский президент Джо Байден заявил, что не уверен, что Россия может быть причастна к недавней масштабной кибератаке в США.

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