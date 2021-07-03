Байден усомнился, что Россия стоит за хакерской атакой в США

Байден пригрозил ответить России, если выяснится, что она причастна к кибератаке. Фото: скриншот Instagram

Байден пригрозил ответить России, если выяснится, что она причастна к кибератаке. Фото: скриншот Instagram

Американский президент Джо Байден заявил, что не уверен, что Россия может быть причастна к недавней масштабной кибератаке в США.

Байден подчеркнул, что изначально Соединенные Штаты не подозревали российских хакеров в кибератаке, но заявить об этом с полной уверенностью он не может. Американский лидер пригрозил ответить России, если выяснится, что она причастна к кибератаке, передает Reuters.

Речь идет о крупной хакерской атаке на международную компанию Kaseya, специализирующуюся на производстве программного обеспечения. От хакеров пострадали около 200 фирм и шесть компаний. В результате данные организаций оказались заблокированы. Вымогатели требовали выкуп в размере $45 000.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СМИ связали кибератаку на топливную компанию США с русскими хакерами.