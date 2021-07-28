В Петербурге задержали напавшего на артиста балета возле «Голубой устрицы»

В минувшие выходные возле бара «Голубая устрица» на Садовой улице двое неизвестных напали на 41-летнего мужчину, который оказался артистом Михайловского театра. Вчера одного из преступников удалось задержать.

Скандальный инцидент произошел в шесть утра в воскресенье, 25 июля, возле дома №33 по улице Садовой. Пострадавший рассказал, что после выхода из «Голубой устрицы» его избили и ограбили, отняв сумку, в которой находилось семь тысяч рублей.

Происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи заметно, что неизвестные одним ударом повалили оппонента на землю. Неравнодушный прохожий попытался помочь артисту, но его спутник, похоже, отговорил мужчину вмешиваться. После этого один из нападавших нанес танцору еще один удар — ногой по голове. Затем злоумышленники скрылись с добычей.

Одного из правонарушителей полицейские задержали практически по горячим следам. Им оказался безработный 29-летний уроженец республики Дагестан, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Причем последний реальный срок (тоже за грабеж и разбойное нападение) преступник отбыл совсем недавно, освободившись в 2021 году. Теперь, однако, ему снова грозит заключение, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Злоумышленник находится под стражей, а его подельник все еще в розыске.

Примечательно, что в субботу, 24 июля, в полицию поступило похожее заявление от 22-летнего петербуржца, который лишился телефона, наушников и 5 тысяч рублей с банковской карты. Правоохранители считают, что почерк у двух преступлений схож и к обоим эпизодам могут быть причастны одни и те же люди.