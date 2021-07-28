Колледжи Петербурга оборудуют современными мастерскими

В городе на Неве в 2021 году решили оборудовать мастерские различного профиля. Изменения коснутся четырех профессиональных образовательных учреждений, в них появятся 16 современных мастерских.

К концу 2021 года в четырех профессиональных образовательных учреждения Северной столицы появятся современные мастерские. Об этом заявили в пресс-службе вице-губернатора Ирины Потехиной.

На такую задумку бюджет региона выделил 211,2 млн рублей.

Отмечается, что современные мастерские создадут в следующих Колледжах: туризма и гостиничного сервиса, метростроя, электроники и приборостроения. А еще в Петербургском техническом колледже управления и коммерции.

Помимо прочего, в связи с тем, что обновится материально-техническая база, в учреждениях начнут преподавать не только студентам. Колледжи, в которых появятся такие мастерские, смогут посещать и с целью повышения квалификации, и для подготовки сборных команд России и Петербурга для участия в мировых и национальных чемпионатах WorldSkills.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургские колледжи пойдут более 25 тысяч выпускников школ.