В петербургские колледжи пойдут более 25 тысяч выпускников школ

В петербургские колледжи пойдут более 25 тысяч выпускников школ
Колледжи должны открыться с 1 сентября. Фото: Pixabay

Одной из самых востребованных специальностей стала «Информационные системы и программирование».

В колледжи Санкт-Петербурга в 2021 году захотели поступить более 25 тысяч школьников. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что бюджетных мест для выпускников 9-х и 11 классов — 10012 и 3527 соответственно. Самый серьезный конкурс проводится в «Радиотехническом колледже» по специальности «Информационные системы и программирование». На одном место в учреждении претендуют десять человек. Самый высокий проходной балл аттестата зафиксирован в «Реставрационно-художественном колледже» на профессию «Графический дизайнер» — 4,82 балла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Каменноостровском дворце наградили лучших выпускников Петербурга.

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