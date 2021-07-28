Рабочие нашли снаряд времен войны на Новоизмайловском

Рабочие нашли снаряд времен войны на Новоизмайловском
Боеприпас вывезли за черту города для уничтожения. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Московском районе взрывотехники обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный рабочими.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского главка Росгвардии. Боеприпас нашли 27 июля при проведении ремонтных работ возле контейнерной площадки на Новоизмайловском проспекте, 17. Рабочие сразу сообщили об этом в правоохранительные органы

Первыми на место прибыли сотрудники полиции, они оградили место происшествия и дождались взрывотехников ОМОН.

Специалисты обследовали находку и выяснили, что это неразорвавшийся 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, пролежавший в земле со времен ВОВ. Боеприпас вывезли за черту города для уничтожения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ОМОН обследовал гранаты из багажа пассажира в Пулково.

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