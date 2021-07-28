Путин запустил ж/д движение по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин в режиме онлайн запустил ж/д движение по второму Байкальскому тоннелю.

Так, теперь увеличится пропускная способность БАМа. Второй Байкальский тоннель откроет новые возможности для бизнеса, улучшит развитие Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС.

Путин поблагодарил всех причастных к строительству второго Байкальского тоннеля. Он отметил, что они проделали огромную работу, решили сложные техзадачи, внесли большой вклад в модернизацию БАМа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих вне очереди в различных местах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь детей-инвалидов и их сопровождающих должны обслуживать вне очереди в магазинах и других местах.