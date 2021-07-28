Травмированный полузащитник «Зенита» Оздоев пропустит два-три месяца

Оздоев травмировался на первых минутах матча Российской премьер-лиги с "Химками". Фото: скриншот Instagram

Оздоев травмировался на первых минутах матча Российской премьер-лиги с "Химками". Фото: скриншот Instagram

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев пропустит два или три месяца из-за травмы колена.

Как сообщили в пресс-службе «Зенита», футболист прошел обследование, результаты которого показали, что у него растяжение связок коленного сустава. Игрока сине-бело-голубых отправили на лечение и восстановление.

Из-за травмы Оздоев пропустит около двух-трех месяцев. Футбольная команда из Северной столицы пожелала спортсмену здоровья и скорейшего возвращения в состав.

Оздоев травмировался на первых минутах матча Российской премьер-лиги с «Химками». Однако это не помешало сине-бело-голубым одержать победу — матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Зенита».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дриусси покинул «Зенит», но пока не назвал новый клуб.