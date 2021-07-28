Власти Петербурга не пришли на разговор о развитии Апраксина Двора

Власти Северной столицы не пришли на встречу, чтобы обсудить судьбу и реконструкцию Апраксина Двора.

Сегодня, 28 июля, в баре «Money Honey» в комплексе «Апраксин Двор» собрались бизнесмены и инвесторы, чтобы обсудить с представителями администрации Северной столицы проблему: почему же до сих пор власти не дают старт начала работ проекта, но снова возникают проблемы со стороны властей. Об этом сообщает «Мойка78».

Дело в городских площадях на территории комплекса «Апраксин Двор», которые не закреплены за инвестиционно-строительной компанией. Вопрос попытались решить, внеся поправки в городское законодательство. Однако законопроект так и остался на стадии рассмотрения в ЗакСе.

Чиновники на встречу не пришли. На обсуждении ждали представителей комитета по инвестициям, комитета по государственному использованию и охране памятников, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности и администрацию Центрального района.

Петербуржцев на Апраксином дворе сопровождает плохой запах, стихийная торговля, ужасная дорога, машины, которые въезжают на территорию и мешают проходу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФАС отказал Смольному в управлении Апраксиным двором.