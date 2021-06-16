ФАС отказал Смольному в управлении Апраксиным двором

Антимонопольщики не согласны с продлением договора вне конкурса.

ФАС отказала вне конкурса продлевать договор доверительного управления городской собственностью в Апраксином дворе. Договор, заключенный между Смольным и компанией, истекает 21 июня. Об этом сегодня, 16 июня, сообщают «Невский новости».

Право на управление имуществом городской казны на рынке было получено властями в 2016 году. Договор заключили без торгов из-за необходимости сохранить памятники на территории «Апраксина двора с Мариинским рынком». В 2021 году договор истекает, и компания направила заявление в КИО о заключении нового сроком на пять лет. Ведомство, в свою очередь, обратилось в ФАС и антимонопольщики запретили проводить сделку без конкурса. К слову, ФАС пыталась расторгнуть предыдущее соглашение, но в судах проиграла.

На этот раз решение принимали антимонопольщики из-за изменений в законодательстве. Они посчитали, что имеет место быть несоответствие целям.

Адвокат Андрей Юдин отметил, что Смольный и компания могут обжаловать решение в суде из-за некорректности формулировки отказа. В суде можно будет лучше понять, в чем причина и только тогда выяснится, кто на самом деле прав. Также власти могли бы продлить договор, если бы доказали, что восстановительные работы действительно ведутся на территории рынка – как и было обещано несколько лет назад.

Напоминаем, что СМИ неоднократно писали об удручающем состоянии исторического корпуса рынка, который находится в городской собственности. При этом чиновники не согласовывали реконструкцию за счет владельцев объекта. В то же время группа компаний «Питер» не может начать работы на объекте, так как памятник культуры не может быть передан инвестору целевым образом – это также связано с поправками в городской закон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат Сергей Соловьев решил заняться судьбой Апраксина двора.