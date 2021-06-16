ФАС отказал Смольному в управлении Апраксиным двором

ФАС отказал Смольному в управлении Апраксиным двором
Апраксин двор нуждается в реставрации. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Антимонопольщики не согласны с продлением договора вне конкурса.

ФАС отказала вне конкурса продлевать договор доверительного управления городской собственностью в Апраксином дворе. Договор, заключенный между Смольным и компанией, истекает 21 июня. Об этом сегодня, 16 июня, сообщают «Невский новости».

Право на управление имуществом городской казны на рынке было получено властями в 2016 году. Договор заключили без торгов из-за необходимости сохранить памятники на территории «Апраксина двора с Мариинским рынком». В 2021 году договор истекает, и компания направила заявление в КИО о заключении нового сроком на пять лет. Ведомство, в свою очередь, обратилось в ФАС и антимонопольщики запретили проводить сделку без конкурса. К слову, ФАС пыталась расторгнуть предыдущее соглашение, но в судах проиграла.

На этот раз решение принимали антимонопольщики из-за изменений в законодательстве. Они посчитали, что имеет место быть несоответствие целям.

Адвокат Андрей Юдин отметил, что Смольный и компания могут обжаловать решение в суде из-за некорректности формулировки отказа. В суде можно будет лучше понять, в чем причина и только тогда выяснится, кто на самом деле прав. Также власти могли бы продлить договор, если бы доказали, что восстановительные работы действительно ведутся на территории рынка – как и было обещано несколько лет назад.

Напоминаем, что СМИ неоднократно писали об удручающем состоянии исторического корпуса рынка, который находится в городской собственности. При этом чиновники не согласовывали реконструкцию за счет владельцев объекта. В то же время группа компаний «Питер» не может начать работы на объекте, так как памятник культуры не может быть передан инвестору целевым образом – это также связано с поправками в городской закон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат Сергей Соловьев решил заняться судьбой Апраксина двора.

апраксин двор новости СПб Смольный фас


 

Новости партнеров
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Сизова произошла авария с участием мотоциклиста
На Стачек горело четырехэтажное здание на площади 200 «квадратов»
ФАС отказал Смольному в управлении Апраксиным двором
С моста в Выборге уберут замки молодоженов
ФК «Ленинградец» остался без главного тренера
В Репино доставили двух болеющих нерпенка
На Ветеранов, оказывается, никого не сбивали: пешеход повела себя странно
Жителей Ленобласти в конце рабочей недели ждет аномальная жара