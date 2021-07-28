ГАТИ предупредила о дорожных ограничениях с 29 июля

График производства работ был составлен с учетом работ ФКУ Упрдор "Северо-Запад" на КАД. Фото: pixabay.com

График производства работ был составлен с учетом работ ФКУ Упрдор "Северо-Запад" на КАД. Фото: pixabay.com

На основании проектов и схем организации дорожного движения, утвержденных Комитетом по транспорту, изданы распоряжения о введении ограничения движения транспорта.

С 29 июля по 12 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта на Пискаревском проспекте на развязке с КАД. Поэтапно будут закрываться все съезды данной развязки. График производства работ был составлен с учетом работ ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на КАД во избежание одновременного производства работ. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

С 30 июля по 12 августа в связи с производством работ по прокладке водопроводных сетей ограничивается движение транспорта по улице Одоевского от Уральской улицы до Сазоновской улицы.

С 30 июля по 30 сентября в связи с размещением пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по набережной реки Карповки от Каменноостровского проспекта до Иоанновского переулка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на дорогах Петербурга и Ленобласти поймали более тысячи нарушителей ПДД.