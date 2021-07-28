На дорогах Петербурга и Ленобласти поймали более тысячи нарушителей ПДД

Рейд проводился на дорогах города и области с 19 по 25 июля. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Рейд проводился на дорогах города и области с 19 по 25 июля. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За прошедшую неделю дорожные полицейские Петербурга и Ленобласти привлекли к ответственности около 1,4 тысячи водителей, нарушивших ПДД.

По информации регионального главка МВД, масштабный профилактический рейд проводился на дорогах города и области с 19 по 25 июля. Полицейские искали нарушителей тонировки стекол на автомобилях и машины с так называемыми архивными номерами.

За тонировку стекол к административной ответственности привлекли более чем тысячу автовладельцев. 40 из них попались инспекторам ГИБДД повторно, поэтому их может ждать арест.

Кроме того, дорожная полиция выявили более 350 «автомобилей-призраков», водители которых использовали госномера, закрепленные за другими машинами.

Также во время рейда поймали порядка 50 мигрантов-нелегалов. Их также привлекли к ответственности по административной статье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что организации Петербурга за неделю получили штрафы от ГАТИ на 5,8 млн.