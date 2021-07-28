«Зенит» предлагает Азмуну продлить контракт

Азмун может перейти в другой клуб. Фото: "Зенит"

Азмун может перейти в другой клуб. Фото: "Зенит"

Ходят слухи, что за футболиста борется немецкий клуб, но петербургский на намерен прощаться с ним.

«Зенит» планирует продлить контракт с нападающим Сердаром Азмуном. Об этом сегодня, 28 июля, пишет «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственные источники.

Петербургский клуб намерен сохранить иранца в составе команды, поэтому ему готовы предложить новый контракт. Тем временем Азмуном интересуется немецкий клуб «Байер», который готов предложить ему крупную сумму.

Напоминаем, что Азмун пришел в «Зенит» в 2019 году. С тех пор он успел стать трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что травмированный полузащитник «Зенита» Оздоев пропустит два-три месяца. Футбольная команда из Северной столицы пожелала спортсмену здоровья и скорейшего возвращения в состав.