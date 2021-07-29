Частный дом загорелся на 60 «квадратах» в Любани

Частный дом загорелся на 60 «квадратах» в Любани
Пылающий дом потушили. Фото: pixabay.com 

В ночь на 29 июля в Тосненском районе Ленинградской области произошел пожар. Там загорелся частный дом и расположенный рядом сарай.

Сообщение о возгорании поступило в 1:43. Жители Любани заметили дым, идущий от одного их частных домов, и вызвали спасателей.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, частный дом и хозяйственная постройка горели на общей площади 60 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 3:13. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге гендиректору строительной фирмы подожгли автомобиль.

пожар происшествия Тосненский район


 

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