Состоялось 33-е заседание ЦИК России

28 июля 2021 года состоялось заседание ЦИК России.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что продолжается работа с документами политических партий, участвующих в выборах в Государственную Думу.

«Более четырех тысяч кандидатов включены в федеральные списки партий, более двух тысяч – в списки по одномандатным округам. На сегодняшний день зарегистрированы семь списков политических партий, включающих 2 007 кандидатов. ЦИК России заверила списки 15 политических партий. По одномандатным избирательным округам все 14 партий, которым не требуется собирать подписи, постепенно регистрируют своих представителей. Этот этап прошли уже 455 кандидатов, − сказала глава Комиссии. − 50 кандидатов от 13 политических партий выдвинулись для участия в выборах высших должностных лиц в девяти регионах. Один утратил статус, так что в избирательной гонке участвуют 49 кандидатов».

На выборах депутатов законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по единым и одномандатным избирательным округам выдвинулись 19 852 кандидата.

Об аккредитации представителей СМИ

Секретарь ЦИК России Наталья Бударина представила Порядок аккредитации представителей средств массовой информации на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва и иных выборах, голосование на которых состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

«Порядок аккредитации синхронизирован с действующими законодательными нормами, а также порядком об особенностях голосования в течение нескольких дней подряд, − пояснила Наталья Бударина. − В документе сохраняется уведомительный порядок аккредитации. Подать заявки для работы на избирательных участках СМИ могут уже с 30 июля».

Секретарь ЦИК России отметила, что аккредитованные журналисты получат право находиться на участках в течение всего периода голосования.

Наталья Бударина также напомнила, что представители СМИ должны занимать этичные и взвешенные позиции и освещать избирательные кампании справедливым, сбалансированным и беспристрастным образом.

Комиссия утвердила Порядок аккредитации представителей средств массовой информации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и иных выборах, референдумах, голосование на которых состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года, для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума.

О порядке международного наблюдения

Член ЦИК России Павел Андреев представил Разъяснения порядка международного наблюдения на выборах в Государственную Думу. Он отметил, что Центризбирком традиционно приглашает на федеральные выборы своих коллег из зарубежных партнерских избирательных органов, а также международных профессиональных ассоциаций организаторов выборов. Некоторые приглашения уже направлены, иные будут направлены в ближайшие дни.

«Принципиальной особенностью принимаемого документа является то, что кампания проходит в условиях рисков распространения коронавируса, − пояснил Павел Андреев. − Здоровье избирателей, членов избирательных комиссий, всех граждан является абсолютным приоритетом, как и здоровье самих международных наблюдателей. В связи с этим предусмотрено, что вопросы въезда, пребывания и выполнения санитарно-эпидемиологических правил поведения на территории России будут решаться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации».

Член ЦИК России отметил, что весь процесс голосования – от опечатывания ящиков 17 сентября до подсчета голосов – будет доступен и транспарентен для иностранных наблюдателей. Им также предоставляется право наблюдения за проведением дистанционного электронного голосования.

ЦИК России утвердила Разъяснения порядка деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Другие вопросы

ЦИК России заверила список уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по финансовым вопросам в количестве 15 человек.

Комиссия зарегистрировала двух уполномоченных представителей политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» по финансовым вопросам.

Комиссия уполномочила заместителя Председателя ЦИК России Николая Булаева, секретаря ЦИК России Наталью Бударину, членов ЦИК России Евгения Колюшина и Константина Мазуревского на составлению протоколов об административных правонарушениях.