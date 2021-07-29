В Финском заливе с 4 августа начинается битва роботов

В Финском заливе с 4 августа начинается битва роботов
В ходе робототехнического многоборья молодежь будет работать с уникальным высотехнологичным оборудованием. Фото: Медиа-центр СПбПУ

В Петербурге с 4 по 6 августа в яхтенном порту «Геркулес» состоятся соревнования по робототехническому многоборью.

Как сообщает Медиа-центр СПбПУ, участие примут 20 школьников и курсантов в возрасте 14-17 лет со всех уголков России. Каждая команда, состоящая из 3-4 человек, три дня будет предотвращать техногенную катастрофу.

У мероприятия есть своя легенда: в акваторию Финского залива сброшены токсичные отходы. Подростки должны придумать и создать устройство, которое способно собрать эти отходы с поверхности воды.

Кроме этого, убирать территорию поможет надводный беспилотник «Кадет-М» и воздушный разведывательный квадрокоптер «Пионер-Макс».

Соревнования состоятся в рамках подготовки ко Всероссийскому научно-техническому конкурсу “ИнтЭРА”, который будет финансировать Фонд содействия инновациям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые научились диагностировать опасное заболевание по селфи.

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