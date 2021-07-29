Партия «Новые люди» предлагает депутатам служить людям на общественных началах

Если сократить зарплаты большей части депутатов Законодательного собрания Петербурга и урезать им служебные расходы, то за один созыв можно сохранять для бюджета более миллиарда рублей. Поэтому представители партии «Новые люди» через СМИ и свой официальный телеграм-канал обратились к еще действующим народным избранникам с предложением перейти к работе на общественных началах.

Как рассказал кандидат в петербургский парламент от «Новых людей» Дмитрий Панов, сейчас есть возможность экономить на народных избранниках 270 млн рублей ежегодно. «Мы призываем народных избранников самим отказаться от зарплаты и иных трат», — отметил Панов. В названную сумму входит не только зарплата 50-ти депутатов, но и содержание парламентского автопарка, и компенсация за командировки.

Его коллега, лидер партии «Новые люди» в Петербурге Дмитрий Павлов добавил, что сохранить зарплату стоит только спикеру, вице-спикеру, председателям комитетов. А остальным депутатам разрешить трудиться на общественных началах, не отказываясь от основного места работы.

«В России осталось всего два парламента, где каждый депутат в обязательном порядке получает зарплату, один из них – в Петербурге. Если, например, успешный врач захочет стать депутатом в Петербурге, то ему придется отказаться от своей практики по требованию регионального закона. При этом в большинстве субъектов РФ действует смешанная система, которая позволяет совмещать работу депутата с другим делом», — сказал Дмитрий Павлов.

На еще одну сторону вопроса обратил внимание заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков: получая зарплату, депутат напрямую зависит от исполнительной власти. По его словам, практика отказа от зарплат уже зарекомендовала себя. В качестве примера привел Москву, где такие изменения произошли в 2014 году.

«В столице после отказа от зарплат сразу увеличился градус дискуссий. Теперь в столичной городской думе поднимаются и открыто обсуждаются очень острые темы. А в Законодательном собрании Петербурга депутаты на зарплате у исполнительной власти и зависят от неё, хотя должны бы за ней присматривать», — подытожил заместитель председателя партии «Новые люди».

Публичный диалог с петербуржцами и местными депутатами представители Новых людей налаживают через флешмоб. Каждому заинтересованному предлагают опубликовать пост с аргументами «за» или «против» идеи под хэштегом #ДепутатыБезЗарплаты.

Если среди нынешних парламентариев идея не найдет поддержки, осенью ее смогут, возможно, поднять «Новые люди». Как писал в июле политолог Марат Баширов, представители партии могут пройти как в региональные парламенты, так и в Госдуму. В поддержку этих прогнозов говорит, в частности, тот факт, что в 2020 году кандидаты «Новых людей» стали депутатами всех региональных парламентов, куда баллотировались, показав самый высокий – 15% – результат в Томске.

«За два месяца до выборов «Новые люди» демонстрируют хороший результат и способность преодолеть пятипроцентный барьер, что всего лишь год назад казалось труднодостижимым», — отмечает политолог Ярослав Игнатовский.

Выборы состоятся 17-19 сентября.