Врача и медсестру заподозрили в фиктивной вакцинации петербуржцев

В Петербурге раскрыли схему фиктивной вакцинации от коронавируса. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге раскрыли схему фиктивной вакцинации от коронавируса. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции Петербурга раскрыли схему фиктивной вакцинации от коронавируса. В противоправной деятельности заподозрили, в том числе, врача и медсестру.

Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МВД. В конце июня в полицию обратился петербуржец. Он рассказал, что хотел купить поддельную справку об отрицательном ПЦР-тесте в телеграм-канале, но нарвался на мошенников. Деньги он перевел, но справку получить не удалось — канал был заблокирован полицией. Было открыто уголовное дело о мошенничестве.

Удалось установить, что к обману петербуржца причастен 36-летний безработный мужчина. В его квартире нашли печати медучреждений и врачей, справки об отрицательных ПЦР-тестах, сертификаты о вакцинации и медицинские заключения.

В результате расследования правоохранители выяснили, что к преступлению причастны реальные медики. Во время допроса мужчина признался в содеянном, а также рассказал, кому продавал справки и какие медработники помогали ему заполнять документы. Стражи порядка открыли еще одно дело — по статье о поддельных документах.

Вскоре стало понятно, что преступную схему могла организовать 31-летняя сожительница задержанного за мошенничество, которая работает врачом. Ей помогала медсестра из другой больницы: она проводила фиктивную вакцинацию. Медработница выбрасывала неиспользованный препарат, а после заполняла справки о вакцинации для клиентов, которые даже не приходили в прививочный пункт. При этом сами сертификаты успешно отображались на Госуслугах. За одну «вакцинацию» медсестра получала до 2 тысяч рублей.

Подготовленные справки уходили в руки сожителя врача — он занимался поиском новых клиентов.

Всех троих подозреваемых заставили подписать обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге экономическая полиция «взяла» еще троих курьеров, доставляющих поддельные медсправки.