Ни один военный не заболел COVID-19 после парада ВМФ

В Минобороны России заявили, что после главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ ни один военнослужащий не заболел коронавирусной инфекцией. Как считают в ведомстве, в этом помогли предпринятые меры профилактики.

В министерстве сообщили, что для предотвращения распространения ковида в ходе репетиций и проведения парада в Петербурге были приняты «беспрецедентные медицинские противоэпидемические меры».

Меры безопасности начали соблюдать с самой первой тренировки. Более четырех тысяч военных, участвующих в параде, заранее обследовали на коронавирус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как в Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ. В параде приняли участие 38 кораблей и катеров, семь подводных лодок, семь парусных судов, 48 воздушных судов.