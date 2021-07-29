В Петербурге водителям рассказали о новых дорожных ограничениях

На дорогах Петербурга начиная с 31 июля будут вводиться новые ограничения и закрытия движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Из-за дорожного ремонта с 31 июля по 3 октября будет поэтапного ограничиваться движение на участке проспекта Обуховской Обороны от Крупской улицы до набережной Обводного канала.

Ремонт дорожного покрытия на проспекте Александровской фермы будет поэтапно ограничивать движение от Софийской улицы до путепровода Александровской фермы. Ограничения введут на период с 31 июля по 3 сентября.

В связи с работами по устройству теплосети движение напротив дома 3 по Будапештской улице будет закрыто с 31 июля по 2 августа, а с 3 августа по 15 ноября — ограничено.

На набережной реки Мойки с 1 августа по 12 сентября ограничат движение по участку от улицы Глинки до Вознесенского проспекта. Там будут ремонтировать тротуары.

С 1 по 19 августа ограничивается движение по дороге Турухтанные острова от Портовой улицы до Перевалочной улицы из-за ремонта в зоне железной дороги.

Кроме того, с 1 августа по 8 октября будет закрыто движение по Омской улице от Торжковской до Ланского шоссе. До октября будет ограничено движение по Моховой улице от улицы Белинского до улицы Пестеля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ предупредила о дорожных ограничениях с 29 июля.