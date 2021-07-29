Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства обхода Санкт-Петербурга

Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства обхода Санкт-Петербурга
Решение по строительству трассы будет принято в ближайшие месяцы. Фото: скриншот Гугл.Карты

Вице-премьер России Марат Хуснуллин дал поручение Автодору и Минтрансу проработать вопрос строительства обхода Северной столицы.

Он отметил, что решение по строительству трассы будет принято в ближайшие месяцы. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 26 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что вокруг города на Неве можно построить новую кольцевую дорогу (как ЦКАД в Подмосковье).

Сейчас в Северной столице есть КАД и «Санкт-Петербургское южное полукольцо», которое построили во времена СССР.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две легковушки не поделили дорогу и врезались недалеко от Автовской улицы. В среду, 28 июля, в Петербурге недалеко от перекрестка Автовской и Краснопутиловско произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. По словам очевидцев, иномарки столкнулись на полупустой дороге.

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