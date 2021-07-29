Смерть на спор: три парня решили переплыть Мойку, но спасли лишь двоих

В среду, 28 июля, в самом центре города, на набережной Мойки возле павильона Росси произошла трагедия: двое братьев и их друг решили переплыть реку туда-обратно. В итоге одного из мальчиков пришлось спасать, а его младший брат утонул.

Петербуржец Михаил Цыденов рассказал, что прогуливался вместе с другом неподалеку, когда услышал крики. Молодые люди побежали на звук и увидели, что два парня барахтаются в воде. Михаил прыгнул в воду, но вытащить из воды смог лишь одного, старшего брата, который уже начал захлебываться и тонуть. Младший к этому моменту скрылся под водой.

«Его видимо затащило под двигатель при заднем ходе катера», — предложил Михаил в беседе с «Мегаполисом». На этом участке реки всегда оживленное движение, а когда произошло ЧП, катера стали подплывать активнее.

Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые развернули поиски пропавшего мальчика. К сожалению, найти тело удалось, лишь когда труп всплыл. Юношу оперативно достали и пытались реанимировать, но тщетно: парень провел под водой около 20 минут.

Оказалось, что погибшему было 16 лет, его брату — 18. Школьники работали в павильоне кафе на пирсе. Мальчики из неполной семьи — обоих растила и воспитывала мама, с отцом у них связи нет.

Подростки были абсолютно трезвыми, отмечает молодой человек, которому удалось спасти старшего брата. Просто решили развлечься, не догадываясь, к каким трагическим последствиям может привести подобная идея. Почему ребята начали тонуть, пока неизвестно, но в обстоятельствах происшествия, вероятно, разберутся правоохранители.

Напомним, что вчера несчастный случай произошел в Купчино, в парке Героев-пожарных. Там женщина, отдыхая в компании троих друзей, отправилась купаться в местный карьер и утонула. При этом, как отмечает её дочь, погибшая очень хорошо плавала.