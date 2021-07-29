Российский врач рассказал о способе передачи «летних» заболеваний

Российский врач рассказал о способе передачи «летних» заболеваний
Паразитарные болезни передаются от человека к человеку, через почву или воздушно-капельным путем. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Летом возрастает риск подцепить паразитов. Паразитарные болезни считаются одними из самых распространенных в летнее время. О способах передачи таких болезней поделился руководитель онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович.

В первую очередь, летом особо активен первичный амебный менингоэнцефалит. Им можно заразиться при купании. Также летом россияне страдают кантариазом, гельминтозом, а также миазами. Ими можно заразиться через воду, еду или немытые фрукты. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Паразитарные болезни передаются от человека к человеку, через почву или воздушно-капельным путем. Саванович отметил, что опасность таких заболеваний в том, что они способны внутренние органы, кожу и волосы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор проверил состояние водных акваторий петербургских пляжей. Санитарным нормам соответствует только один водоем — в Озерках.

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