Голого мужчину с Индустриального задержали: на это две причины

Голого мужчину с Индустриального задержали: на это две причины
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

Полицейские выясняют, почему горожанин просил о помощи.

На перекрестке Индустриального и Энтузиастов сегодня вечером, 29 июля, заметили голого мужчину, который бегал по дороге и иногда ложился на асфальт. Ролик выложили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место прибыли полицейские, которые задержали странного мужчину. На это у них было несколько причин, пишет «Фонтанка». Во-первых, нагота, а, во-вторых, сотрудники правоохранительных органов хотят выяснить, почему мужчина просил о помощи.

Вполне возможно, что гражданин попал в беду, а его смелый образ – лишь способ привлечь к себе внимание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мотоциклист разбился насмерть в аварии в посёлке Кузьмоловский.

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