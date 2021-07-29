Мотоциклист разбился насмерть в аварии в посёлке Кузьмоловский

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием мотоциклиста.

В посёлке Кузьмоловский машина при повороте не пропустила мотоцикл. Водителя баука госпитализировали но скорой помощи, однако он погиб. Об этом сообщает группа «Мотосолидарность ДТП» «ВКонтакте».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение транспорта по Придорожной улице осложнено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 25 июля, в Приморском районе Петербурга мотоциклист попал в ДТП. Байкер погиб. В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как байкер лежит на дороге, а вокруг него стоят очевидцы и пытаются ему помочь. «Мотоциклист разложился перед перекрестком Парашютной и Долгоозерной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».