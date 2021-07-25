В Приморском районе в ДТП пострадал мотоциклист

В воскресенье, 25 июля, в Приморском районе Петербурга мотоциклист попал в ДТП.

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как байкер лежит на дороге, а вокруг него стоят очевидцы и пытаются ему помочь.

«Мотоциклист разложился перед перекрестком Парашютной и Долгоозерной», — сообщили очевидцы в группе

«ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис».