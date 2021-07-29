Жители ЖК «Юнтолово» с 1 сентября смогут ездить до «Беговой» на автобусе

Социальный маршрут начнет функционировать в ближайшие недели.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что жители жилого комплекса «Юнтолово» неоднократно просили организовать социальный маршрут до ближайшей станции метро – «Беговой». Наконец их просьбы были услышаны – автобус начнет ходить к 1 сентября 2021 года. Об это рассказал в программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале 78.

Жители ЖК пока что могут доехать на социальном автобусе только до ж/д станция Лахта и Ольгино. Теперь жилой комплекс и город объединит новый социальный маршрут №120 до станции метро «Беговая» с автобусами средней вместимости.

«Необходимо обеспечить доступность метро для жителей новостроек»,

— сказал губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что немецкая компания запустит автобусы между Петербургом и Великим Новгородом.