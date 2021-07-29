Экс-футболист «Зенита» Дриусси будет играть за «Остин»

Нападающий стал игроком клуба североамериканской Главной лиги футбола (MLS).

Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, который недавно покинул Санкт-Петербург, стал футболистом клуба североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Остин». Известно, что клубом владеет актер Мэттью Макконахи. Об этом 29 июля пишет РИА Новости.

Неизвестно, на каких условиях заключен контракт, так как они не разглашаются из-за политики клуба. Единственное, что понятно, так что это то, что подписан многолетний договор. Напоминаем, что Дриусси играл за «Зенит» с 2017 года, успел принять участие в 138 матчах и забить 25 голов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Сочи» не собираются возвращать Кокорина. В клубе опровергли слухи о желании вернуть футболиста, который играет за итальянскую команду.