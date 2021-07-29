В «Сочи» не собираются возвращать Кокорина

В клубе опровергли слухи о желании вернуть футболиста, который играет за итальянскую команду.

Руководство футбольного клуба «Сочи» заявило, что не планирует возвращать экс-форвада сборной России Александра Кокорина. Также в клубе добавили, что не обсуждали такой поворот событий с «Фиорентиной», за который играет россиянин. Об этом пишет REGNUM.

До этого ходили слухов, что Кокорин может вернуться в «Сочи». За клуб он уже выступал в сезоне 2019/20 и успел себя проявить: футболист забил семь голов в рамках десяти туров Тинькофф РПЛ.

«Фиорнентина» выкупила Кокорина за 4,5 миллиона евро. На данный момент стоимость футболиста оценивается в 3,5 миллиона евро. Ожидается, что игрок остается в итальянском клубе до конца сезона 2023/24.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нападающий Кокорин может покинуть «Фиорентину».