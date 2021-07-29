В Петербурге три тысячи автобусов переведут на газомоторное топливо

В Петербурге три тысячи автобусов переведут на газомоторное топливо
Новые автобусы. Фото: gov.spb.ru

Через несколько лет удастся заменить весь общественный транспорт и сделать его экологичным.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что в 2022 году почти три тысячи городских автобусов перейдут на газомоторное топливо. Такое заявление он сделал в эфире программы на телеканале 78.

Политик отметил, что власти подписали соглашение с Газпромом. Благодаря этому уже в следующем году на экологичный вид топлива перейдут 2,8 тысячи автобусов. Для них построят 25 газозаправочных станций.

«Через несколько лет весь автобусный общественный транспорт будет переведен на газомоторное топливо»,

— рассказал Беглов.

На достижение амбициозных целей может уйти около шести лет, а также более 200 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители ЖК «Юнтолово» с 1 сентября смогут ездить до «Беговой» на автобусе.

Александр Беглов газомоторное топливо новости СПб


 

Новости партнеров
В Израиле нашли лекарства, способные побороть COVID-19 почти на 100%
В Израиле нашли лекарства, способные побороть COVID-19 почти на 100%
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы выбрали имена для спасенных на Ладоге нерпят
На Доблести в коммуналке загорелось постельное белье
В Петербурге три тысячи автобусов переведут на газомоторное топливо
Экс-футболист «Зенита» Дриусси будет играть за «Остин»
Беглов считает, что третья волна коронавируса пока не завершилась
Бородина и Бузова разругались из-за «Дома-2»
Жители ЖК «Юнтолово» с 1 сентября смогут ездить до «Беговой» на автобусе
Беглов планирует открыть фуд-корты, но при одном условии