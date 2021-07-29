В Петербурге три тысячи автобусов переведут на газомоторное топливо

Через несколько лет удастся заменить весь общественный транспорт и сделать его экологичным.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что в 2022 году почти три тысячи городских автобусов перейдут на газомоторное топливо. Такое заявление он сделал в эфире программы на телеканале 78.

Политик отметил, что власти подписали соглашение с Газпромом. Благодаря этому уже в следующем году на экологичный вид топлива перейдут 2,8 тысячи автобусов. Для них построят 25 газозаправочных станций.

«Через несколько лет весь автобусный общественный транспорт будет переведен на газомоторное топливо»,

— рассказал Беглов.

На достижение амбициозных целей может уйти около шести лет, а также более 200 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители ЖК «Юнтолово» с 1 сентября смогут ездить до «Беговой» на автобусе.