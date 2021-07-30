Пятилетний мальчик выжил после падения из окна в Петербурге

Пятилетний мальчик выжил после падения из окна в Петербурге
Мальчик выпал из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Правоохранительные органы проводят проверку после госпитализации пятилетнего ребенка, упавшего с высоты четвертого этажа во Фрунзенском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, несчастный случай произошел вечером 29 июля на улице Димитрова. Маленький мальчик выпал из открытого окна с четвертого этажа жилого дома. Инцидент случился из-за недосмотра родителей.

Ребенок выжил, но получил тяжелые травмы. Малыша госпитализировали в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и травмой живота.

Мальчик проживает с родителями, которые являются гражданами Узбекистана. Матери 27 лет, а отцу — 32 года. Оба официально не трудоустроены.

Информацию об этом передали следователям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три парня решили переплыть Мойку, но спасли лишь двоих.

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