В Любани сгорел дом вместе с хозяином

При пожаре погиб один человек. Фото: архив ГУ МЧС по СПб

При пожаре погиб один человек. Фото: архив ГУ МЧС по СПб

В Тосненском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после смертельного пожара в городе Любань.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, одноэтажный деревянный дом на Круговой улице, 75 сгорел в ночь на 29 июля. Пожар потушили в три часа ночи, а ближе к 12 часам дня на пепелище нашли труп собственника дома — 58-летнего мужчины. Его тело было в обгоревшем состоянии.

Точную причину смерти выяснят в морге, куда был направлен труп. Материалы по пожару передали следственным органам по городу Тосно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что частный дом загорелся на 60 «квадратах» в Любани. Жители Любани заметили дым, идущий от одного их частных домов, и вызвали спасателей. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.