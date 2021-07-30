В Любани сгорел дом вместе с хозяином

В Любани сгорел дом вместе с хозяином
При пожаре погиб один человек. Фото: архив ГУ МЧС по СПб

В Тосненском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после смертельного пожара в городе Любань.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, одноэтажный деревянный дом на Круговой улице, 75 сгорел в ночь на 29 июля. Пожар потушили в три часа ночи, а ближе к 12 часам дня на пепелище нашли труп собственника дома — 58-летнего мужчины. Его тело было в обгоревшем состоянии.

Точную причину смерти выяснят в морге, куда был направлен труп. Материалы по пожару передали следственным органам по городу Тосно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что частный дом загорелся на 60 «квадратах» в Любани. Жители Любани заметили дым, идущий от одного их частных домов, и вызвали спасателей. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

ленобласть любань погибший смертельный пожар


 

Новости партнеров
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иностранец-вымогатель обманул 88-летнего петербуржца на деньги
В Тосненском районе после пожара в доме нашли обгоревший труп
Почему россияне умирают после прививки и зачем нужна ревакцинация
Обязательную вакцинацию от COVID-19 ужесточили в Петербурге
Денис Золков ушел с поста председателя комитета цифрового развития Ленобласти
Британские военные считают опасными действия России и Китая в космосе
На коронавирус проверились еще 32 тысячи петербуржцев
NASA не выявило ущерб после инцидента с «Наукой»