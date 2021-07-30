Трудовые книжки нового образца появятся в России с 2023 года

В России будут использовать трудовые книжки нового образца. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России будут использовать трудовые книжки нового образца. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России утвердили дату начала использования трудовых книжек нового образца — это произойдет через полтора года.

В постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что новые трудовые книжки начнут использовать в России с января 2023 года. Документ опубликован 30 июля на сайте кабинета министров.

Как уточняют в правительстве, работники при этом смогут пользоваться своими прежними документами. Без ограничений продолжат действовать и бланки, вкладыши старого образца, которые хранятся у начальства.

Определять порядок изготовления трудовых книжек нового образца будет Министерство финансов. Ведомство также займется решением вопросов, связанных с обеспечением работодателей документами нового образца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России отменили обязательный штамп в паспорте о браке и детях.