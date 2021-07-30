Мусорную площадку в Отрадном привели в порядок после жалоб губернатору

30 июля мусорная площадка уже была приведена в порядок. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

30 июля мусорная площадка уже была приведена в порядок. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Жители города Отрадное в Кировском районе пожаловались губернатору Ленобласти Александру Дрозденко на беспорядок на мусорных площадках.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24«, чистота на мусорной площадке, на которую поступили жалобы, оставляла желать лучшего: строительные отходы не вывозили, поскольку местная администрация и регоператор не смогли договориться по этому вопросу.

«Я знаю, что строительный мусор должны вывозить сами собственники или образователи мусора. Но в итоге граждане складируют строительные отходы на контейнерных площадках Отрадного. У нас их 54», — рассказал местный житель Иван Бельский.

Жалобы подействовали — 30 июля мусорная площадка уже была приведена в порядок. С нее убрали все строительные отходы и даже баки.

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