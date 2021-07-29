Приморскому району дали 180 дней на уборку свалки на Финском заливе

В Петербурге суд обязал администрацию Приморского района ликвидировать крупную свалку на Беговой полосе Финского залива.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, иск прокурора к районной администрации рассмотрел Приморский районный суд.

Прокурор указал, что во время рейда на Беговой полосе Финского залива со стороны Петровской аллеи нашли крупную свалку строительных отходов. Неизвестные свалили там около 50 кубометров ветоши, досок, стекла, пластмассы, полиэтилена и прочего.

Суд обязал администрацию в течение 180 дней со дня вступления решения суда в законную силу ликвидировать незаконную свалку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти будут поощрять тех, кто сообщает о стихийных свалках. Губернатор Дрозденко отметил, что на эти цели уже выделили 130 миллионов.