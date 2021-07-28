В Ленобласти будут поощрять тех, кто сообщает о стихийных свалках

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, как в 47 регионе, как будут бороться со свалками мусора в лесу. Эту тему жители области подняли в ходе прямой линии губернатора.
Он отметил, что это неправильная позиция, когда говорят, что уборка таких свалок – это дело России. Сейчас уже убрали больше 100 таких свалок. Губернатор обратил внимание на то, что мусорят не лесники и не пришельцы. Об этом сообщает «Online47».
Чтобы бороться с этой проблемой, необходимо создать летучие отряды. Они будут обнаруживать эти свалки и определять, сколько потребуется денег на их ликвидацию.
Дрозденко отметил, что на эти цели уже выделили 130 миллионов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 августа в Ленобласти ответственность за утилизацию мусора несут главы муниципалитетов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предупредил глав муниципальных районов о том, что до начала августа должны быть заключены договора с Управляющей компанией на вывоз не бытового мусора с мусорных площадок.