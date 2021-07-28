С 1 августа ответственность за утилизацию мусора несут главы муниципалитетов

С 1 августа ответственность за утилизацию мусора несут главы муниципалитетов
Губернатор обратил внимание, что из областного бюджета для районов на обустройство пухто выделяют около 200 миллионов рублей. Фото: pixabay

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предупредил глав муниципальных районов о том, что до начала августа должны быть заключены договора с Управляющей компанией на вывоз не бытового мусора с мусорных площадок.

По договору должны установить контейнеры для мусора и вывозить мусор. Если этого не сделают, штрафовать будут руководителей. Каждого, отметил Дрозденко. Так он ответил на вопрос о кошмаре на мусорных площадках. Об этом сообщает «Online47».

Губернатор обратил внимание, что из областного бюджета для районов на обустройство пухто выделяют около 200 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у петербуржцев на балконе загорелся мусор. В Петербурге в Выборгском районе города произошло чрезвычайное происшествие — на балконе жилой квартиры загорелся мусор. По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 20 июля пожарные машины отправились в Выборгский район Северной столицы на проспект Энгельса дома 129 корпуса 3.

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