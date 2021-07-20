У петербуржцев на балконе загорелся мусор: тушили 15 спасателей

Пожар на проспекте Энергетиков уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Пожар на проспекте Энергетиков уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге в Выборгском районе города произошло чрезвычайное происшествие — на балконе жилой квартиры загорелся мусор.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 20 июля пожарные машины отправились в Выборгский район Северной столицы на проспект Энгельса дома 129 корпуса 3.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 13:52 .

Пожар произошел в трехкомнатной отдельной квартире, площадью 70 квадратных метров. На балконе горел мусор на площади три квадратных метра.

Возгорание спасатели сумели ликвидировать лишь через 22 минуты, к 14:14.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то, в настоящее время неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе спасатели боролись с пожаром почти час.