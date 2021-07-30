Преподаватель Академии транспортных технологий в Петербурге перевела мошенниками более почти 3 млн рублей

В полицию обратилась женщина 1959 года рождения, которая является преподавателем Академии транспортных технологий.

Как стало известно gazeta.spb.ru, она рассказала о том, что в период с 6 по 20 июля на ее телефон звонил неизвестный мужчина, который представившись сотрудником полиции, сообщил, что на банковских счетах заявителя происходят подозрительные операции и убедил заявителя перевести имеющиеся у него денежные средства на безопасный счет.

Женщина через банкомат перевела неизвестным на счет 2 830 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители России стали чаще попадаться на удочку мошенников, которые через мессенджеры якобы разыгрывают денежные призы.