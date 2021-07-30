Спасённым в Петербурге детенышам нерп придумали имена

Маленьким нерпятам уже выбрали имена в Петербурге. Фото: скриншот видео

Маленьким нерпятам уже выбрали имена в Петербурге. Фото: скриншот видео

Горожане Северной столицы выбирали клички для трех маленьких нерпят, которых в этом году удалось спасти.

Как сообщается 29 июля в социальной сети «Вконтакте» на странице городского правительства, жители Петербурга методом голосования выбирали, как будут звать троих животных. В итоге детеныши получили клички Ладушка, Золотая и Сторожевой.

Голосование происходило в официальной группе Водоканала города на Неве. Длилось оно всего неделю, с 22 по 28 июля.

Известно, что более всего петербуржцам пришлось по душе имя Ладушка. Потому что за него свой голос отдали 4 827 человек.

В общей сложности приняли участие в голосовании порядка шести тысяч петербуржцев и жителей Ленинградской области.

Спасенные животные в данный момент уже немного подросли и окрепли. Совсем скоро они окажутся в Ладожском озере.

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