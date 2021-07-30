ФСБ задержала прокурора Сызрани за получения взятки

Федеральная служба безопасности задержала прокурора Сызрани Вадима Федорина. До этого сотрудники ФСБ провели спецоперацию.

Федорина подозревают в получении взятки в три миллиона рублей. Эти деньги он якобы хотел передать прокурору за расследование одного уголовного дела. Именно таким было бы вознаграждение. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Задержание прокурора Сызрани проводилось с санкции генерального прокурора Игоря Краснова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в разных уголках России. У подпольных оружейников изъяли более 270 единиц оружия. В России в ходе спецоперации ФСБ в 25 регионах были задержаны 45 подпольных оружейников. У них изъяли более 270 единиц оружия, 440 артиллерийских боеприпасов, а также тысячи патронов.