Любителей «солнечных тату» предупредили о смертельной опасности

Любителей &#171;солнечных тату&#187; предупредили о смертельной опасности
Для получения четкого рисунка загорать придется несколько дней. Фото: unsplash

В России стремительно набирают популярность «солнечные татуировки». Однако мало кто знает о смертельной опасности этого тренда.

«Солнечные татуировки» делают с помощью трафарета, который наклеивают на кожу, а после идут принимать солнечные ванны. После этого загоревшие и светлые участки кожи превратятся в картинку, которая еще долго не исчезнет.

Однако, как предупреждают врачи, в некоторых случаях такие татуировки могут привести к различным заболеваниям, в том числе онкологическим. Главная опасность заключается в том, что для татуировки кожу буквально сжигают под палящим солнцем. Причем для получения четкого рисунка загорать придется несколько дней.

Врач-дерматолог Станислав Арканников заявил в интервью радио Sputnik, что из-за солнечного ожога повреждаются клетки кожи и ускоряются процессы старения. Избыточный ультрафиолет также может спровоцировать развитие онкологического заболевания — меланомы. Она может развиться из-за обычной родинки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредил о запрете на загар после прививки от COVID-19.

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