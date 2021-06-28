Врач предупредил о запрете на загар после прививки от COVID-19

Врач предупредил о запрете на загар после прививки от COVID-19
Если запланирован отпуск на море или дача - стоит по возможности привиться заранее, заявляет Пурясев. Фото: pixabay

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал о правилах вакцинации от коронавирусной инфекции в летний период. Он напомнил, что после прививки не стоит долго находиться на солнце.

Специалист отметил, что долгое нахождение под солнцем представляет опасность даже для здорового человека, так как солнечные лучи могут вызвать ожоги на коже. Это провоцирует сильную аллергическую реакцию, которая на фоне вакцинации нежелательная, передает радио Sputnik.

Врач порекомендовал воздержаться от загара примерно в течение месяца: три недели после первой прививки, еще две — после второй, пока в организме вырабатываются антитела. Если запланирован отпуск на море или дача — стоит по возможности привиться заранее, заявляет Пурясев.

Если же поездка на отдых происходит сразу после вакцинации, следует соблюдать ряд правил, добавил медик. Он посоветовал оставаться в тени, особенно в разгар дня, посещать пляж до 11 утра или вечером после 17-18 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог раскрыл три причины рекордного всплеска COVID в России.

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